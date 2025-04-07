Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 12:04
Nisan ayı norm güncellemeleri

Takvimde 4 nisan yazıyordu bı haber var mı?


deketelaere
Aday Memur
07 Nisan 2025 16:39
memurlar net, haberini yapmış
Toplam 1 mesaj

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