Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 13:02
Es durumu atama

Es durumu tayini neden genel atama doneminde degerlendiriyor pbs ye o sekilde yazilmis mazeret atamasi sonucta ayrica dilekce vermeli miyim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiPolisin sorunları nelerdir?İcralık polisler5434-5510 adaletsizliğine dur de!2025 banka promosyonuYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkmaTeşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonGörev yaptığımız yerde tekrar çalışamamaBüro personelini gece ekipte çalıştırabilirler mi?

Sözlük

asomatognozi 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 Ofis kazaları 1 Yurt dışı eğitim 1 Yol Hipnozu 2 pazar sabahı erken kalkmak 2 Bugün olanlar 2 indim dereye taş bulamadım 1 soru 1 dünya piyasası 1

Son Haberler

Tarım Sektörü 6 Çeyrektir Aralıksız BüyüyorOtobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştıAydın'da 77 yaşındaki kadına tren çarptıAdana'da İşitme Cihazı Çalınan Küçük Kız Yeniden DuyuyorTarihi kent Mardin'e bayramda turist akını

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi