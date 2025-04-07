Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 13:50
Proje okulu atama sonuclari yarin belli olacak

Nerden bakacagiz acaba?


kazma...
Başbakan Müsteşarı
07 Nisan 2025 13:53

camdan :D


Borabey1978
07 Nisan 2025 13:58

Emin misiniz


1aysemm
Aday Memur
07 Nisan 2025 14:08

Evet. 8 nisan denildi

Borabey1978, 1 saat önce

Emin misiniz


1aysemm
Aday Memur
07 Nisan 2025 14:10

:)))

kazma..., 1 saat önce

camdan :D


atadenizaras
Aday Memur
07 Nisan 2025 14:23
8 nisandan itibaren diyor yazıda. inşaallah yarın açıklanır uzatmalar süreci.

Velocıraptor
Genel Müdür
07 Nisan 2025 14:30
bi enayi bulsam da yer değiştirsem ... ne zannediyorsunuz bilmem ama fazla gözünüzde büyütüyorsunuz o kesin.

1aysemm
Aday Memur
07 Nisan 2025 14:36

Bakalim görelim.

atadenizaras, 38 dk. önce
8 nisandan itibaren diyor yazıda. inşaallah yarın açıklanır uzatmalar süreci.

rümeysa55
Aday Memur
07 Nisan 2025 14:49
heyecanla bekliyoruz bakalım yarını . inşallah uzatmazlar

resmiplaka
Memur
07 Nisan 2025 14:59

ii de torpili olmayan zaten heyecanlanmıyordur nasılsa sonuç belli. torpili olan da yarın görür torpilinin büyüklüğünü. torpiller savaşı bi nevi..

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