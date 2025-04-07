Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 13:52
Eş tayini acil

Arkadaşlar ikinci bir eş tayini için bulunulan ilde 1 yıl çalışma şartı var mı?

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