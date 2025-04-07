Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 14:08
öğrenci naklinden sonra 1. dönem notlari gözükmüyor
çocuğumu okuduğu okuldan alarak başka bir okula nakil yaptırdım 2. dönem 1. sınavlarını olmuştu eski okulunda yeni okuluna geçtiğimizde veli bilgilendirme sisteminde 1. sınavlar gözükmüyor ne yapmamız lazim

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Nisan 2025 14:13

Bizim çocukların okulları da yeni bina inşa edilince başka okullarla birleşerek yeni binaya taşındılar. Kızımın da notları görünmüyor. Hatta öğleden önce LGS başvurusunu yapmıştım, onay için okula gittiğimde müdür yardımcısı "onları henüz tam olarak göremiyoruz, sıkıntı var" demişti.

Yani sistemsel bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor.

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