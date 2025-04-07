öğrenci naklinden sonra 1. dönem notlari gözükmüyor

Bizim çocukların okulları da yeni bina inşa edilince başka okullarla birleşerek yeni binaya taşındılar. Kızımın da notları görünmüyor. Hatta öğleden önce LGS başvurusunu yapmıştım, onay için okula gittiğimde müdür yardımcısı "onları henüz tam olarak göremiyoruz, sıkıntı var" demişti.

Yani sistemsel bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor.