Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 15:32
hizmet birleştirme izin hakkı

selamlar.kasım ayındaki açıktan atama ile devlette diş hekimi olarak çalışmaya başladım.bundan öncesinde 4 sene 3 ay özel sektörde çalıştım.hizmet birleştirme başvurunda bulundum.hizmet birleştirmem sonuçlandığı zaman, aday memurluk sürem tamamlanmadan yani bir senem dolmadan yıllık izin hakkı tanımlanır mı yoksa beklemem mi gerekir? şimdiden okuyup yorum yapacak herkese teşekkürler..


lDeimosl
Genel Müdür
07 Nisan 2025 15:46

İzin hakkınız tanımlanır hizmet birleştirmeniz tamamlandığında. 2013 yılında mezun olduktan sonra 78 gün özel sektörde çalıştım. 2014 Ocak?ta kamuda başladım, hizmet birleştirmemi yaptım, Kasım 2014?te 20 gün izin hakkım doğdu. Ocak 2015?te de diğer senenin izin hakkı geldi.


lalesogani
07 Nisan 2025 15:55

Peki ocak ayında başlayıp kasım ayında izin hakkı gelmesi durumu geç başvuru yaptığınız için mi oldu yoksa süreç uzun mu sürüyor

lDeimosl, 1 saat önce

İzin hakkınız tanımlanır hizmet birleştirmeniz tamamlandığında. 2013 yılında mezun olduktan sonra 78 gün özel sektörde çalıştım. 2014 Ocak?ta kamuda başladım, hizmet birleştirmemi yaptım, Kasım 2014?te 20 gün izin hakkım doğdu. Ocak 2015?te de diğer senenin izin hakkı geldi.

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