Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 16:28
Ön lisans adalet bölümü kpss p3 86,5 puanla atanabilir miyim?

Merhaba ön lisans adalet mezunuyum 2024 ön lisans kpss puanım 86,6 merkezi ya da açtıktan atanma şansım nedir?

Çok Yazılan Konular

4A Sigorta Günlerimi Memurluğa Geçince Saydırabilir miyim?Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Kurumlar arası nakil mevzuatıİkinci tayinTarım bakanlığı koruyucu giyimOGM Destek Personeli Alımı

Sözlük

pizzica 1 bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 Burhan Altıntop 1 bat dünya bat 2 dünya piyasası 1 Yol Hipnozu 2 soru 1 yolcu yolunda gerek 1 çifte standart 2

Son Haberler

Tokat'ta Öğretmenlerden Hayat Kurtaran MüdahaleAnkara'da Sahte Su Arıtma Cihazı Dağıtımı UyarısıSabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinde yolcu rekoru kırdıAksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldüDüğün dönüşü yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi