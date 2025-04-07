Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2025 16:41
Memur emekli işlemleri ne zaman emekli olunur

657 Sayili devlet memuru kanunu kapsaminda 25.05.1960 doğum tari̇hli̇ memur 65 e gi̇ri̇nce mi̇ emekli̇ olur 65 dolunca mi emekli̇ olur hesaplamasi nasil yapilir.

Editörün notu : Forum içerisinde konu başlıklarını küçük harflerle açalım. Mesajları da küçük harflerle yazalım. İyi forumlar.


E.Kayı Han
Editor
07 Nisan 2025 16:45

25.05.2025 tarihi itibariyle emekli olursunuz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Mart maaşlarımızı yazalımSu faturalarıKurban Bayramı Maaşlar Hk.Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiZam Hesabı1 Ocak 2025'ten sonra doğan 2. ve 3. çocuklara yardım ödemesiBill Gates 2025 tarihinden sonra öğretmenlik mesleğine son verileceğini duyurdu.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri

Sözlük

terapötik 1 Yurt dışı eğitim 1 Yol Hipnozu 2 çifte standart 2 Burhan Altıntop 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 yolcu yolunda gerek 1 sözlük çok güzel gelsenize 4 Portakal Çiçeği Festivali 2 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1

Son Haberler

Tokat'ta Öğretmenlerden Hayat Kurtaran MüdahaleAnkara'da Sahte Su Arıtma Cihazı Dağıtımı UyarısıSabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinde yolcu rekoru kırdıAksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldüDüğün dönüşü yola çıkan domuz kazaya neden oldu: 1 ölü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi