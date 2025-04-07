Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 16:55
muğla
ilk tercihim muğla arkadaşlar... sözde nasıl bır yer

besnili0248
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:00
yıl aralığınız ve puanınız nedir

Ayşegül4646
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:01
16 20 15200

baris37215
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:21
1 senedir burdayım ben memnunum büyük şehirlerden sonra güzel yer

adamanyak
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:25
16-20 18500 ben 1 yazıyım diyorum

Ayşegül4646
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:27
en büyük ilçesi yaz kış haraketli yerı neresı

yalnizurfali1981
Aday Memur
07 Nisan 2025 17:27
16.20 gubundayim, puanım da 23450 ,,, ev kiraları ve ekonomik durumu nasıl arkadaşlar
Toplam 6 mesaj

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