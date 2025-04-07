Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 17:15
Yakın zamanda vize alan var mı? Bir soru

Selam, yurtdışı için vize başvurusu yapacağım, belgeleri inceliyorum. Belgelerde okuldan almam gereken bazı yazılar var onları anlamadım, bana yardımcı olabilecek var mı? Yaz tatilinde okuldan veya ilçe mem den izin almaya gerek var mı? Saçma değil mi?

"ÇALIŞMA & İZİN BELGESİ İşveren kuruma ait antetli kağıdı üzerinde çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve talep ettiği izin süresini belirten, kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış yazı. E-devletten alınmış uzun vade barkodlu hizmet dökümü."

Bunu nasıl ayarlamam gerek?


ÇağatayD
Şube Müdürü
07 Nisan 2025 17:25
Bu belgeyi vermenize gerek yok. Zaten okul ya da il resmi olarak böyle bir belgeyi veremez. Bunun yerine çalışma takvimini çıktı alıp tatil zamanlarınızı orada gösterebilirsiniz. Dilekçede de bunun belirtirsiniz olur biter.
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