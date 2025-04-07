KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 17:23
POMEM Skolyoz

Pomemde ortopedi nasıl inceliyor? Mesela garanti röntgen,film çekip çok detaylı bakıyor mu yoksa çök kalk yaptırıp göz ucuyla mı bakıyor. Bende skolyoz var ve e nabızda 9 derece görünüyor ve film şubatta çekildi doktor buna rağmen tekrar filme gönderir mi ? (Çünkü başka hastaneler fazla veya eksik ölçebiliyor) yoksa senin skolyoz filmin var diyip zaten 9 dereceymiş diyip röntgene göndermeden sağlam basar mı? Yoksa çök kalk yaptırıp gönderir mi? Sorduğum çoğu kişi pomemcilerin hastaneye kalabalık gittiklerinden doktorların fazla incelemeden gönderdiğini söyledi sıradan dolayı sahiden de böyle olur mu ? teşekkürler

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