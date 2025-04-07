Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 17:25
En zor öğretmenlik branşı

Hocalarım özel eğitimde ücretli öğretmenlik yapıyorum ama ciddi anlamda zorluyor. Size göre en zor branş hangisi öğretmenlikte, katılıyor musunuz?


Millennium
Şube Müdürü
07 Nisan 2025 17:45

Türkçeyi çözememiş bir kesime İngilizce anlatmayı deneyin. Kafayı yememek elde değil.


A.Ozan91
Aday Memur
07 Nisan 2025 18:20
Türkçe/ Edebiyat ve İngilizce

harveySpecterr
Aday Memur
07 Nisan 2025 18:24
yorumsuz matematik

turkcecii05
Aday Memur
07 Nisan 2025 18:29
Türkçenin verilmesi gereken bir yığın kazanımı var ve tüm derslere olan katkisindan en zorlusu diyebilirim. lise daha çok ezbere dayanan sisten oysa ortaokulda konuşma dinleme yazma dilbilgisi okuma ve hepsinin altında farklı farklı kazanımlar. hakkıyla verildiğinde zor bir branş ama tabi bu ortaokul için. Ozel egitim ve sinif öğretmenliği genel hatlarıyla bakılınca bence daha zorlar
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