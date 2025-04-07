En zor öğretmenlik branşı

Türkçenin verilmesi gereken bir yığın kazanımı var ve tüm derslere olan katkisindan en zorlusu diyebilirim. lise daha çok ezbere dayanan sisten oysa ortaokulda konuşma dinleme yazma dilbilgisi okuma ve hepsinin altında farklı farklı kazanımlar. hakkıyla verildiğinde zor bir branş ama tabi bu ortaokul için. Ozel egitim ve sinif öğretmenliği genel hatlarıyla bakılınca bence daha zorlar

Türkçenin verilmesi gereken bir yığın kazanımı var ve tüm derslere olan katkisindan en zorlusu diyebilirim. lise daha çok ezbere dayanan sisten oysa ortaokulda konuşma dinleme yazma dilbilgisi okuma ve hepsinin altında farklı farklı kazanımlar. hakkıyla verildiğinde zor bir branş ama tabi bu ortaokul için. Ozel egitim ve sinif öğretmenliği genel hatlarıyla bakılınca bence daha zorlar