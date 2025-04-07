KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 17:37
Ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı

Merhabalar arkadaşlar abiler, bu ay içerisinde ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olucam yaklasık 5 ay sonrada askere gitmeyi düşünüyordum tecili felan bozup ona göre ayarlayacaktım zaten yıl sonuna kadar sürem bu süreç nasıl ilerliyor askere gider miyim gidersem nasıl olacak 5 ayda kendine gelse bile bacağım spor yapma ihtimalim çok düşükmüş yüksek tempoda bilgisi olan var mıdır?

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