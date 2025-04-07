Proje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?

Yarın 8 nisanda proje okul sonuçları açıklanacak. 11 nisanda da norm fazlası başvuruları başlayacak. Çalışılan proje okulda ikinci 4 yıllık görev isteği kabul edilmeyen öğretmen norm fazlası olup başvuru da mı bulunacak. Yoksa sene sonuna kadar okulumuzda olduğumuz için bu başvuruyu yapmayacağız.

Yarın 8 nisanda proje okul sonuçları açıklanacak. 11 nisanda da norm fazlası başvuruları başlayacak. Çalışılan proje okulda ikinci 4 yıllık görev isteği kabul edilmeyen öğretmen norm fazlası olup başvuru da mı bulunacak. Yoksa sene sonuna kadar okulumuzda olduğumuz için bu başvuruyu yapmayacağız.