Raporun usul fenne (heyete) gönderilmesi

Arkadaşlar merhaba almış olduğum 7 günlük tek hekim raporu kurum müdürü tarafından hakem hastaneye sevkedildi.Sorum şu" mevzuatta memurun bulunduğu yere en yakın hakem hastaneye sevkedilir" diye bir hüküm var ben raporu Kırklarelinden almıştım Edirnede hakem hastane(bölge hakem) olduğu halde beni Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu hastanesine yazdı burada sıkıntı yok mu ?

Arkadaşlar merhaba almış olduğum 7 günlük tek hekim raporu kurum müdürü tarafından hakem hastaneye sevkedildi.Sorum şu" mevzuatta memurun bulunduğu yere en yakın hakem hastaneye sevkedilir" diye bir hüküm var ben raporu Kırklarelinden almıştım Edirnede hakem hastane(bölge hakem) olduğu halde beni Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu hastanesine yazdı burada sıkıntı yok mu ?