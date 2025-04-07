Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 18:20
Raporun usul fenne (heyete) gönderilmesi
Arkadaşlar merhaba almış olduğum 7 günlük tek hekim raporu kurum müdürü tarafından hakem hastaneye sevkedildi.Sorum şu" mevzuatta memurun bulunduğu yere en yakın hakem hastaneye sevkedilir" diye bir hüküm var ben raporu Kırklarelinden almıştım Edirnede hakem hastane(bölge hakem) olduğu halde beni Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu hastanesine yazdı burada sıkıntı yok mu ?

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