Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 18:30
Ankara mı Bursa mı?

Evet hocalarım malum tayin dönemi yaklaşıyor bu iki sehrede gittim ama orada yaşamadım. çocuk büyütmek onlara iyi gelecek sunmak bir ogretmen olarak da sosyal ve mesleki anlamda doyum için hangi şehri önerirsiniz. İki ilde yaşayan veya oraya hakim olanlar yorum yapabilirler mi


Sakaryalı540
Memur
07 Nisan 2025 18:53

Bursa tabiki Ankara daha pahalı. Bursa'nın maneviyatı iyidir bu maneviyatı Ankara da bulamazsın.

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