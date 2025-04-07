Emeklilik ikramiyesi

2016 yılında açığa alındım 2021 yılında idari soruşturma ile ihracımız yapıldıgından dolayı emekli oldum. İdari dava sonucu 2023 yılı Temmuz ayında tekrar göreve iademiz yapıldı. Göreve iademiz yapıldıgında 2 yıllık emekli maaşı ve ikramiyenin toplam tutarı tarafizdan alınarak SSK ya kurumca tekrar iadesi yapildi.Ankara idari dava mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı iptal ettiğinden dolayı 14.12.2023 tarihinde tekrar ilisigimiz kesildi. Kurum tarafından ödenen para tarafımıza borç olarak tahakkuk çıkarilarak tekrar iade yaptım. 25.12.2023 tarihinde SSK kurumuna yeniden emeklilik için müracaatta bulundum 15.05.2924 tarihinde emeklilik işlemlerim yapıldı fakat çalışmıs olduğumuz 5 aylık süre emeklilik ikramiyesine ilave edilmediği gibi iadesi yaptığımız 2 yıllık emekli maaslarının da tekrar tarafıma ödemesi yapılmadı ve emekli ikramiyesi olarak 2021 yılında yatırmış oldukları emekli ikramiyesinin aynisını yatırdılar. Emekli ikramiyesi yeni katsayidan hesaplanmasi gerekmiyor mu ayrıca beş aylık sürenin de ilavesi yapılması gerekmiyor mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

2016 yılında açığa alındım 2021 yılında idari soruşturma ile ihracımız yapıldıgından dolayı emekli oldum. İdari dava sonucu 2023 yılı Temmuz ayında tekrar göreve iademiz yapıldı. Göreve iademiz yapıldıgında 2 yıllık emekli maaşı ve ikramiyenin toplam tutarı tarafizdan alınarak SSK ya kurumca tekrar iadesi yapildi.Ankara idari dava mahkemesi yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı iptal ettiğinden dolayı 14.12.2023 tarihinde tekrar ilisigimiz kesildi. Kurum tarafından ödenen para tarafımıza borç olarak tahakkuk çıkarilarak tekrar iade yaptım. 25.12.2023 tarihinde SSK kurumuna yeniden emeklilik için müracaatta bulundum 15.05.2924 tarihinde emeklilik işlemlerim yapıldı fakat çalışmıs olduğumuz 5 aylık süre emeklilik ikramiyesine ilave edilmediği gibi iadesi yaptığımız 2 yıllık emekli maaslarının da tekrar tarafıma ödemesi yapılmadı ve emekli ikramiyesi olarak 2021 yılında yatırmış oldukları emekli ikramiyesinin aynisını yatırdılar. Emekli ikramiyesi yeni katsayidan hesaplanmasi gerekmiyor mu ayrıca beş aylık sürenin de ilavesi yapılması gerekmiyor mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler