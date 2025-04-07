Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


07 Nisan 2025 18:37
Belediye memurları

Belediye kendi bünyesinde çalışan memur ünvanlı personellerine sabah saat 07:30 da geleceksin, 17:00 da çıkacaksın diyebilir mi? Bu şekilde haftalık 40 saat aşılmaktadır. Ve herhangi bir fazla mesai ücreti de verilmemektedir.

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