Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 18:48
entegre devlet hastanesi çalışma şartları
selamlar yeni mezun sağlık teknikeriyim entegre devlet Hastanesi'nde radyoloji (röntgen) çalışma koşulları nasıldır

Çok Yazılan Konular

hizmet birleştirme izin hakkıbecayiş yardım Hukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)5510 sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlarHemşire Boşanma Tayini Hk.Nöbet tutana idari izin ''yok'' meselesi CB önündeÇocuk gelişimi Ünvan değişikliğiArkadaşlar nedir bu vhki ne iş yaparSağlık Bakanlığında Programcı olmakiller arası tayin hakkında

Sözlük

Yonca Evcimik 1 indim dereye taş bulamadım 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 bat dünya bat 2 senaryo yazmak 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 Burhan Altıntop 1 Ofis kazaları 1 koyun can derdinde,kasap et derdinde 1 çifte standart 2

Son Haberler

TMO: Halka Arz İddialarına İtibar EtmeyinAKSUNGUR'dan, ASELSAN LGK81 ve LGK82 mühimmatlarıyla tam isabetYarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni SeçenekYeğenini okuldan almak isteyen alkollü dayı olay çıkarttıSuriye lideri Şara, Türkiye'ye geliyor

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi