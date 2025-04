benim gibi olan var mı ? çözüm için ne yapıyorsunuz ?

Merhaba. Anksiyete, major depresyon, okb hastasıyım. Annemin vefatından beri hayatım çok daha stresli! Ama son birkaç aydır çok daha kötüyüm ve kalbime vuruyor artık sanırım stres. şu an bile az ama huzursuzluk hissediyorum göğsümde. Acilde sakinleştirici iğne serum vs. yapılıyor rapor da veriliyor ama çok kısa süre sonra tekrarlıyor! Doktorum problem odaklı olmayı bırakıp çözüm odaklı olmayı öneriyor; ödev de verdi bununla alakalı ama probleme karşılaştığım an çözüm bulmak istiyorum ama mum dibine ışık vermiyor ve çözüm bulamıyorum maalesef! Benim gibi olan yani çözüm bulamayan var mı ??? Tavsiyeniz nedir ???

Merhaba. Anksiyete, major depresyon, okb hastasıyım. Annemin vefatından beri hayatım çok daha stresli! Ama son birkaç aydır çok daha kötüyüm ve kalbime vuruyor artık sanırım stres. şu an bile az ama huzursuzluk hissediyorum göğsümde. Acilde sakinleştirici iğne serum vs. yapılıyor rapor da veriliyor ama çok kısa süre sonra tekrarlıyor! Doktorum problem odaklı olmayı bırakıp çözüm odaklı olmayı öneriyor; ödev de verdi bununla alakalı ama probleme karşılaştığım an çözüm bulmak istiyorum ama mum dibine ışık vermiyor ve çözüm bulamıyorum maalesef! Benim gibi olan yani çözüm bulamayan var mı ??? Tavsiyeniz nedir ???