Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 19:15
POLSAN TEMETTÜ LER HESABA YANSITILMIŞ

Hayırlı olsun


Mustafa1618
07 Nisan 2025 19:22

Çok az vermişler, 564 bin birikmişe 25.683 vermişler, OYAK yüzde 90 veriyor


macracanta
Aday Memur
07 Nisan 2025 19:26
214 aylık üyelik. 2023 - 21000 küsur temettü. 2024 - 26000 küsur temettü.

Ridak76
Aday Memur
07 Nisan 2025 19:27

2024 YILININ İLK 6 AYINDA 2398*6=14.388 TL İKİNCİ ALTI AYDA 2861*6=17.166 TOPLAMDA 31554 AİDAT ÖDEMİ


macracanta
Aday Memur
07 Nisan 2025 19:27
564 bin birikmiş olmasının imkanı yok. Çok daha az olması gerekiyor.
Mustafa1618, 51 dk. önce

Çok az vermişler, 564 bin birikmişe 25.683 vermişler, OYAK yüzde 90 veriyor


Ridak76
Aday Memur
07 Nisan 2025 19:29

2024 YILININ İLK 6 AYINDA 2398*6=14.388 TL İKİNCİ ALTI AYDA 2861*6=17.166 TOPLAMDA 31554 AİDAT ÖDEMİŞİM. TEMETTÜ OLARAKTA 32.221 TL VERMİŞ BENİM ÖDEDİĞİMİ BANA GERİ VERMİŞ. BENCE SON YILLARDA POLİSE YAPILMIŞ EN İYİ YENİLİK POLSAN ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ


Mustafa1618
07 Nisan 2025 19:55

Hesapta yanlışlık yok, 564 bin birikmişim var, verilen temettü 25 bin

macracanta, 46 dk. önce
564 bin birikmiş olmasının imkanı yok. Çok daha az olması gerekiyor.
Toplam 6 mesaj

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