3+1 bitince

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 19:27
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3 senem dolmak üzere bu dolduğunda aday memurluğa yedek subay olarak yaptığım hizmeti saydırıp doğurdan kadroya geçebilir miyim?

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