Hemşire Boşanma Tayini Hk.

Arkadaşlar bileniniz varsa cevaplarsa sevinirim

Arkadaşım ilk evliliğini yaptı boşanınca kız kardeşinin bulunduğu ile tayin istedi. Aradan 3 yıl geçince eski kocasıyla tekrar evlendi ve yine boşandı. Bu seferde başka ilde olan kardeşinin yanına tayin istemek istiyor. Böyle bir hakkı var mı?

Yönetmeliğe baktım bir defaya mahsus yazıyor ama bu tekrar evlenip boşanınca bu hakkı gidiyor mu yoksa tekrar tayin isteyebiliyor mu?

Kesin boşanma tarihi geçeli 3 ayi geçti