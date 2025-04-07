Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 19:33
Hemşire Boşanma Tayini Hk.

Arkadaşlar bileniniz varsa cevaplarsa sevinirim

Arkadaşım ilk evliliğini yaptı boşanınca kız kardeşinin bulunduğu ile tayin istedi. Aradan 3 yıl geçince eski kocasıyla tekrar evlendi ve yine boşandı. Bu seferde başka ilde olan kardeşinin yanına tayin istemek istiyor. Böyle bir hakkı var mı?

Yönetmeliğe baktım bir defaya mahsus yazıyor ama bu tekrar evlenip boşanınca bu hakkı gidiyor mu yoksa tekrar tayin isteyebiliyor mu?

Kesin boşanma tarihi geçeli 3 ayi geçti


saglıkcıbey
Aday Memur
07 Nisan 2025 20:06
İnsan boşandığı biriyle neden tekrar evlenir? Tekrar evlenecekse, neden boşanır. Millet ne enteresan olmuş ya

alone02
Memur
07 Nisan 2025 20:07

Öyle doğru diyorsun ama bu konuda bilgin var mı?

saglıkcıbey, 7 dk. önce
İnsan boşandığı biriyle neden tekrar evlenir? Tekrar evlenecekse, neden boşanır. Millet ne enteresan olmuş ya
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