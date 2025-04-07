TEK BÖBREK(DONÖR)

Merhaba 6 yıl önce bir böbreğimi ağabeyime verdim. 1 aydır sağlık kurulu dilim belirtir rapor işlemlerin vardı, bugün sonuçlandı kurul C dilimi verdi, ancak böbrek vericilerinin D dilimine girdiği yönünde bilgi de alıyorum konuda hakkında bilgisi olan var mı, itiraz edersem D alır mıyım?

Merhaba 6 yıl önce bir böbreğimi ağabeyime verdim. 1 aydır sağlık kurulu dilim belirtir rapor işlemlerin vardı, bugün sonuçlandı kurul C dilimi verdi, ancak böbrek vericilerinin D dilimine girdiği yönünde bilgi de alıyorum konuda hakkında bilgisi olan var mı, itiraz edersem D alır mıyım?