Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 19:34
TEK BÖBREK(DONÖR)
Merhaba 6 yıl önce bir böbreğimi ağabeyime verdim. 1 aydır sağlık kurulu dilim belirtir rapor işlemlerin vardı, bugün sonuçlandı kurul C dilimi verdi, ancak böbrek vericilerinin D dilimine girdiği yönünde bilgi de alıyorum konuda hakkında bilgisi olan var mı, itiraz edersem D alır mıyım?

Yigido155
Aday Memur
07 Nisan 2025 19:45

Aynı hastanenin içinde bile bazen farklı doktorlar farklı dilim veriyor şahit olmuşluğum var farklı Doktor'un nöbetini bekleyip tekrar dilim alan olmuştu

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