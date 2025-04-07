Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 20:41
Doğudan , doğuya tercihte ilişik kesme ne zaman olacak?

Merhaba ben Hataydayım ama tekrar doğu tercihi yapmak istiyorum. İlişik kesme durumu doğudan doğuya tercih yapanlarda haziran mı olacak temmuz mu bilgisi olan var mı?


Champion Gs
Kapalı
07 Nisan 2025 20:44

bulunduğun için bulunduğun yere tabisin yani şarktan gidenlerle aynı tarihte keseceksin. Tecrübeyle


Champion Gs
Kapalı
07 Nisan 2025 20:46

Tecrübeyle sabittir bulunduğun yerin ilişik kesme tarihi neyse o tarihte keseceksin

Champion Gs, 1 saat önce

bulunduğun için bulunduğun yere tabisin yani şarktan gidenlerle aynı tarihte keseceksin. Tecrübeyle


Guest54
Aday Memur
07 Nisan 2025 20:47

Yani Hatay doğu olduğu için doğudan kesenlerle aynı tarihte keseceğim doğru mudur?

Champion Gs, 1 saat önce

Tecrübeyle sabittir bulunduğun yerin ilişik kesme tarihi neyse o tarihte keseceksin

Toplam 3 mesaj

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