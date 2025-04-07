Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 20:47
Sıklıkla birim değişikliği mobbinge girer mi?

4 yıllık memurum ve bu 4 yıl içerisinde 9 defa birimim değiştirildi. Hiçbir gerekçe söylenmeden. Her gittiğim birimde elimden geldiğince çalışmaya gayret gösterdim. Bu 4 sene içerisinde soruşturmam yok haliyle cezamda yok siz kıymetli meslek büyüklerim yorumlarınızı bekliyorum.


memuraday-y
Şube Müdürü
07 Nisan 2025 21:46

Şuan trafikte misiniz veya önceden mi trafikti sizin ?

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