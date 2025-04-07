Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Nisan 2025 21:15
Maaş haczi ek hesap

Maaş bankamdan ek hesap limitim dolu maaş olduğu gibi ek hesaba gidiyor

Kredilerimi ve kredi kartımı da ödeyemiyorum

Maaş haczi olursa 1/4 harici yine ek hesaba mı gider

Kafam çok karışık yardımcı olursanız sevinirim

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