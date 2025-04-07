Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Nisan 2025 21:17
Twitter'da polis için etkinlik

#emniyetCanÇekişiyor adı altında başlık açılmış


Brse
Memur
07 Nisan 2025 21:20

2. Şark in net olarak kalktığı beyan edilmeli. İntiharlar hep bu meseleden

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiİcralık polislerPolisin sorunları nelerdir?5434-5510 adaletsizliğine dur de!2025 banka promosyonuTeşkilatın 180'inci yılında 180 bin lira promosyonYüz kızartıcı suç nedeniyle disiplin kuruluna çıkmaGörev yaptığımız yerde tekrar çalışamama4 günlük maaş kesim cezası

Sözlük

Ofis kazaları 1 koyun can derdinde,kasap et derdinde 1 soru 1 sözlük çok güzel gelsenize 4 Yol Hipnozu 2 polis haftası 1 indim dereye taş bulamadım 1 bat dünya bat 2 asomatognozi 1 dünya piyasası 1

Son Haberler

Genç imam, feci kazada hayatını kaybettiGabar petrolü çocukların meslek tercihini değiştirdiMetin öğretmen kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybettiAB'den ABD'ye karşı misilleme: 15 Nisan'da yürürlüğe girecekYÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi