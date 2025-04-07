Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


07 Nisan 2025 21:42
KAMU İŞÇİSİ TEDİYE VE İKRAMİYE HK.
Yeni kpss ile atandığım kurumda kamu işçisi olarak tediye ve ikramiye verilmediğini öğrendim böyle olan kurumlar varmı acaba başka ilk defa duydum kamu işçisi herkesin tediye ve ikramiye aldığını biliyordum

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