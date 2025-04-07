KAMU İŞÇİSİ TEDİYE VE İKRAMİYE HK.

Yeni kpss ile atandığım kurumda kamu işçisi olarak tediye ve ikramiye verilmediğini öğrendim böyle olan kurumlar varmı acaba başka ilk defa duydum kamu işçisi herkesin tediye ve ikramiye aldığını biliyordum

Yeni kpss ile atandığım kurumda kamu işçisi olarak tediye ve ikramiye verilmediğini öğrendim böyle olan kurumlar varmı acaba başka ilk defa duydum kamu işçisi herkesin tediye ve ikramiye aldığını biliyordum