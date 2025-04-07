Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Nisan 2025 21:50
Asm geçiş
merhaba iller arası tayin yaptıktan sonra beklemeden asmye geçiş yapılabilir mi yoksa 1 /2 yıl beklemek mi gerekir

Çok Yazılan Konular

Hemşire Boşanma Tayini Hk.hizmet birleştirme izin hakkıbecayiş yardım Hukuki bilgisi olanlar lütfen yardım. (Mobbing hakkında)5510 sayılı kanuna tabi 2008 sonrası memurlar3+1 bitinceNöbet tutana idari izin ''yok'' meselesi CB önündeÇocuk gelişimi Ünvan değişikliğiArkadaşlar nedir bu vhki ne iş yaparSağlık Bakanlığında Programcı olmak

Sözlük

bat dünya bat 2 bu akşamda makarna yiyelim 1 pazar sabahı erken kalkmak 2 Bugün olanlar 1 İki ayaklı yürüyen baca 1 yolcu yolunda gerek 1 kimçi 1 indim dereye taş bulamadım 1 Portakal Çiçeği Festivali 2 asomatognozi 1

Son Haberler

Ankara'da elektrik direklerinde yaşanan patlamalar korkuttuTrump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum o da beni severKadın Güvenlik Görevlisine Saldıran Sanığa 21 Yıl HapisBakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak TanımalıÇanakkale'de bir köyde şap karantinası başlatıldı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi