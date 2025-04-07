Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 22:31
Bir Memur İsteği Dışında Bir Görevde Çalıştırmak

Arkadaşlar Tarım bakanlığında Veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Kurumda bağlı bulunduğum sendikadan başka bir sendikaya geçişim sonrası çıkış yaptığım sendikanın yönetiminde bulunan şube müdür veklininin şahsımla uğraşmaya başlamıştır. Mevcuttta 20 kişiden fazla personel olmamıza rağmen haftalık nöbet usulü çalışılan bazı görevlerde beni 9 aydır sürekli çalıştırmaktadır. Bu görevde daha uzun süreli gönüllü çalışanlar da vardır. Mesai saati mefhumu gözetmeksizin çalışılması gereken bu görev yerinin ve görevi diğer arkadaşlar istemeyip gitmediği halde ben sürekli görevlendirilmiş bulunmaktayım. Son görüşmelerimde sürekli bu aydan sonra iki ay daha çalış diyerek oyalanmaktayım.

Bu konuda ne yapabilirim?

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