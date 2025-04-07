KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Nisan 2025 22:36
Apron memuru atamaları 20205

Merhaba,

2024 kpss?de 87.70 puanla 56. sıraya girdim branş bazında, havacılık mezunuyum. Malumunuz son alımda 7 kişilik yer açtıkları için atanamadım. Sonraki atamaların durumu ne olur bir bilgisi olan varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Ayrıca apron memurları için telegram grubu vs araştırdım ama bulamadım var mıdır öyle bir platform? Teşekkürler şimdiden :)

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