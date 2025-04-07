KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Nisan 2025 22:36
Apron memuru atamaları 2025

Merhaba,

2024 kpss?de 87.70 puanla 56. sıraya girdim branş bazında, havacılık mezunuyum. Malumunuz son alımda 7 kişilik yer açtıkları için atanamadım. Sonraki atamaların durumu ne olur bir bilgisi olan varsa ve aydınlatırsa sevinirim. Ayrıca apron memurları için telegram grubu vs araştırdım ama bulamadım var mıdır öyle bir platform? Teşekkürler şimdiden :)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Nisan 2025 00:22

Alımlar azaldı. Diger alımlar da aşağı yukarı aynı olur.


nuridmrag
Aday Memur
08 Nisan 2025 00:40

Bu sizin tahmininiz veyahut öngörünüz

Kpsbirincisi, 11 saat önce

Alımlar azaldı. Diger alımlar da aşağı yukarı aynı olur.


cokomel16
Aday Memur
08 Nisan 2025 11:01

bir watsap grubu var katılmak ister misiniz? özelden size link göndereyim.

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