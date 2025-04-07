Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


07 Nisan 2025 22:43
jandarma-hemşire eş durumu
Eşim 7/2 dereceli kadrolu hemşire. Ben jandarma uzman çavuş olarak ilk defa göreve başladım . eşimin olduğu yere tayinim mümkün mü?

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