Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 23:44
Öğretmen Düşmanlığı

Öğretmen düşmanlığı neden bu kadar fazla? Nerede hara yapılıyor?


Soner Eraslan
Aday Memur
07 Nisan 2025 23:57
Bana branş çekemediği için kardeşim adam birlik yapmayı yapmıyor bir de başkasının alanına karışıyor laf atıyor kendi işini yapıyor musun diye sorsan onu bile beceremiyor
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş karşılığı 21 saat olmalıEn zor öğretmenlik branşıProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Can güvenliği tayininde süreç.Ek dersler ne alemde?Proje okulu atama sonuclari yarin belli olacakProje ataması son durumEğitim Fakültesi Okumayanların ÖğretmenliğiAnkara mı Bursa mı?Eğitim Fakültesi okunmalı mı?

Sözlük

Ofis kazaları 1 asomatognozi 1 bat dünya bat 2 dünya piyasası 1 kimçi 1 Yol Hipnozu 2 pazar sabahı erken kalkmak 2 Portakal Çiçeği Festivali 2 indim dereye taş bulamadım 1 hz.süleyman 1

Son Haberler

İlk Derece Kararı Gereğince Yapılan Sınavda Başarılı Olan Daha Sonra İstinafta Kaybederse?8 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıTrafik kazasında yaralanan öğretmen, yaşam mücadelesini kaybettiTürk İş Dünyası, BAE'de Yeni İşbirlikleri ArıyorEhliyet kursunda öğrenci-öğretmen kavgası

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi