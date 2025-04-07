Öğretmen Düşmanlığı

Bana branş çekemediği için kardeşim adam birlik yapmayı yapmıyor bir de başkasının alanına karışıyor laf atıyor kendi işini yapıyor musun diye sorsan onu bile beceremiyor

Bana branş çekemediği için kardeşim adam birlik yapmayı yapmıyor bir de başkasının alanına karışıyor laf atıyor kendi işini yapıyor musun diye sorsan onu bile beceremiyor