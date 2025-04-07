Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Nisan 2025 23:55
Akademi Neden Geldi?

Hükümetin AGS'yi getirmesindeki maksat ne? Madem akademide ders göreceğiz eğitim fakültesini neden boşuna okuyoruz?


Braweheart01
Genel Müdür
08 Nisan 2025 00:22

Akademi akla mantığa aykırı orada öğrencilik yapan öğretmen adayına maaş vereceksin onun çalışması gereren yerdeki ücretli öğretmene maaş vereceksin ve 2 yıl gidecek ..yani amacı nedir? polis akademisi de var ama polisler 4 yıl polislik fakültesi okuyup üstüne 2 yıl polis akademisinde eğitim görmüyor yok böyle dünya devlete zarardan başka birşey değil

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş karşılığı 21 saat olmalıEn zor öğretmenlik branşıProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Can güvenliği tayininde süreç.Ek dersler ne alemde?Proje okulu atama sonuclari yarin belli olacakProje ataması son durumEğitim Fakültesi Okumayanların ÖğretmenliğiAnkara mı Bursa mı?Eğitim Fakültesi okunmalı mı?

Sözlük

Bugün olanlar 1 bu akşamda makarna yiyelim 1 asomatognozi 1 bazı haksızlıklara sessiz kalmak,bazılarını vurgulamak 1 senaryo yazmak 1 Yonca Evcimik 2 indim dereye taş bulamadım 1 hz.süleyman 1 kahvaltı etmeden sözlüğe bakan kişi 1 kimçi 1

Son Haberler

İlk Derece Kararı Gereğince Yapılan Sınavda Başarılı Olan Daha Sonra İstinafta Kaybederse?8 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıTrafik kazasında yaralanan öğretmen, yaşam mücadelesini kaybettiTürk İş Dünyası, BAE'de Yeni İşbirlikleri ArıyorEhliyet kursunda öğrenci-öğretmen kavgası

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettü oranı ne olur?Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi