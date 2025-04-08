Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 00:36
jandarma astsubay mı piyade subay mı
bu iki meslek açısından hangisini önerirsiniz. tavsiye edersiniz

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