Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 01:38
Analık nedeniyle ücretsiz izinin meslekten sayılmaması

Merhaba arkadaşlar meslekte 7. Senesi bitmiş zabıt katibiyim. 1 yıldır bebeğimden dolayı ücretsiz izindeyim, 1 yıl daha başlama yapamayacağım. Ücretsiz izinde olduğum 2 sene meslekten sayılmıyoruz. İleride yazı işleri md sınavına girerken bu 2 seneyi saydırabilirmiyim? Erkekler de askerlik saydırma oluyor sanırım bayanlarda mümkün müdür bilen varmı

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