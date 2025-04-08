Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 03:05
Atanamamış Öğretmenler

Atanamayan öğretmen neden öğretmen olarak görülmüyor? Öğretmenlik kamudaysan gerçek meslek olarak kabul ediliyor. Ozeller genelde vasıfsız işci maaşı veriyor. Bence taban maaş sistemi gelmeli. Çünkü bu durum suistimale çok açık

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