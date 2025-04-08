Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Nisan 2025 04:52
Yeni Atanmış Tıbbi Sekreter

Yeni atanmış tıbbi sekreterin hakları neler? Çalışma düzeni ne ve maaşı ne kadar,

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