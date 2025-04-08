Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 05:36
Anne baba sağlık duruumundan dolayı atanma.....
emniyet atama ve yer değiştirme yönetmeliği Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme Madde 37-(Değişik: RG-17/3/2022-31781-CK-5306/24 md.) Personelden; a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarının, b) Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi için ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin, hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde tedavisinin yapılamayacağının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) alıman sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu raporlar Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığımın uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişikliği yapılır. Bu yer değişikliğinde öncelikle, ayı bölgede rapora uygun bir il seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun bir il bulunmadığı takdirde, personel tedavisi bulunan diğer bölgedeki bir ile atanır. (Ek cümle: RG-26/2/2023-32116-CK-6873/18 md.) Ancak bu durum personelin 23 üncü maddede belirtilen ikinci bölgedeki hizmet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sbz1dftd
Şef
08 Nisan 2025 05:38
2025 ATAMA GENELGESİ 1.b-) Sağlık Durumu Mazeretleri: Sağlık durumu mazeret talepleri, Yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda kendisi, eşi ve çocuklan ile evin tek çocuğu olması mahkeme karannca vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının, tek kardeş olması ve mahkeme kararınca vasi tayin edilmesi şartıyla. kardeşinin rahatsızlığını beyan eden personelin, tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Hastan veya Universite Hastanelerinden (özel üniversite hastaneleri hariç) Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir, Ibraz edilen Sağlık Kurulu Raporlarının her birinin sağ üst köşesine personelin sicili, adı-soyadı ve raporun kime ait olduğu (Kendime, Eşime, Çocuğuma, Anneme, Babama, Kardeşime) bilgileri yazılacaktır. Ibraz edilen raporlarda şüphe uyandıran hususlar ortaya çıkması halinde, Grael Müdürlükçe yeniden mevzuata uygun sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi istenebilecektir. Personelin kendisi, eşi ve çocukları ile yukarıda belirtilen şartlara haiz olması durumunda anne, bobası ve kardeşinden başkasına ait ibraz edeceği raporlar ile tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan veya karşılanmayan özel sağık kuruluslarından alacakları Sağlık Kurulu Raporları değerlendirmeve alumavacaktır. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen Sağlık Kurulu Raporlarının geçerlilik süresinin (2) yıl olması nedeniyle; raporların 1 Nisan 2023 tarihinden sonra alınmış olması, rapor üzerinde "Sağlık Kurulu Rapeen" ya da "Engelli Sağlık Raporu" iharesinin yazılması ve en az (3) doktor imzası bulunması gerekmektedir. Bu tarihten önce alınan süreli raporlar, personelin yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşımaması durumunda yakınlarma ait Sağlık ğlık Kurulu Raporian ve istirahat/ilaç için verilen veya epikriz raporlar/belgeleri ayrıntılı sağlık kurulu raporu olarak değerlendirilemeyeceğinden PBS.Ben modülünden veri girişi vapılamayacaktır. T Nüfusa kayıtlı olduğu yere engellilik durumundan dolayı atanmak isteyen personelden, kendisi, eşi ve yetişkin çocuğu için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Sağlık Kurulu raporunda engel oranı %50 ve üzerinde bulunanlar, Çocukları için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen sağlık kurulu raporunda; Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%50-59). Beri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%60-69), Çok fleri Düzeyde Özel Gereksinimi Varde (%70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (%80-89) ve Özel Koşul Özel Gereksinimi Vardır (%90-99) ifadesi bulunanlar, PBS Ben modülünden veri girişi yaptıktan sonra 11/Birim tarafından atanma dilekçesini ve yukarıda belirtilen engel durumlarını içeren raporlarını elektronik imzalı (kareked) olanlar II/Birimlerde yetkili personel tarafınca Sağlık Bakanlığının E-Rapor doğrulama web sayfasından sorgulanıp doğruluğu teyit edildikten sonra EBYS yoluyla, ıslak imzalı olanların ise ilgili sağlık kuruluşunca onaylanmış "ASLI GİBİDİR" suretini fiziki olarak posta yoluyla Personel Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca Sağlık Kurulu Raporu ibraz eden personeiden çocuğu, eşi veya kendisi engelli olup rapor verme gerekçesini (atanmak istediği il, ipka talebi) belirten dilekçesine Sağlık Kurulu Raporunu ve çocuğu halen bir kurumda özel eğitim (engelli) alıyorsa çocuğuna ait öğrenim belgesini de veri girişi yapacaktır. Bu durumdaki personelin sağlık kurulu raporu ve öğrenim belgesi mazereti (Engelli Sağlık Kurulu Rapora ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci belgesi birlikte) birbirine iliştirilecek, personelin çocuğuna ait öğrenim belgesi ayn olarak tekrar öğrenim belgeleri ile birlikte gönderilmeyecek olup öğrenim mazereti kısmından da herhangi mükerrer giriş yapılmayacaktır.

Sbz1dftd
Şef
08 Nisan 2025 05:42
Sağlık Sebepleriyle Erteleme Madde 30-(Değişik: RG-17/3/2022-31781-CK-5306/20 md.) Atamaya tabi personel; a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarının, b) Anne ve babası için tek çocuk, kardeşi için ise tek kardeş olması şartıyla, bu kişilerden birine vasi tayin edilmesi durumunda anne, baba veya kardeşinin, sağlık durumları itibarıyla Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Birinci fikradaki talebe dayanak olan sağlık kurulu raporlarının tam teşekküllü Devlet hastaneleri, Devlet eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinden (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) almması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz. İkinci fikrada belirtilen sağlık kurulu raporlan Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya engel durumu personelin atanacağı bölgede mevcut sağık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması bir sonraki genel atama dönemine kadar ertelenir. İkinci fikrada belirtilen hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir. Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde güncel raporunu Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır. Çocuklarının sağlık özrü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunan personelin, atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde bulunduğu yerdeki görev süresi bir sonraki genel atama dönemine kadar ertelenir.

Sbz1dftd
Şef
08 Nisan 2025 05:46
kanun var yönetmelik var genelge var hala anlaşılır değil. lütfen biri açıklayabilir mi sorumu kafası çalışan biri

Sbz1dftd
Şef
08 Nisan 2025 05:49
4 kardeşiz baba yatalak ağır hasta bakıma muhtaç. 1)Kardeşin biri vasilik almak istiyor alabilir mi? 2) vasilik ile tayin isteyecek tayin olur mu? 3) yönetmelikte tek çocuk olmak diyo tek çocuk olunca mı vasilik oluyo anlamadım. 4 kardeş olunca vasilik alınmıyor mu ?
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