Anne baba sağlık duruumundan dolayı atanma.....

2025 ATAMA GENELGESİ 1.b-) Sağlık Durumu Mazeretleri: Sağlık durumu mazeret talepleri, Yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda kendisi, eşi ve çocuklan ile evin tek çocuğu olması mahkeme karannca vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının, tek kardeş olması ve mahkeme kararınca vasi tayin edilmesi şartıyla. kardeşinin rahatsızlığını beyan eden personelin, tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Hastan veya Universite Hastanelerinden (özel üniversite hastaneleri hariç) Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir, Ibraz edilen Sağlık Kurulu Raporlarının her birinin sağ üst köşesine personelin sicili, adı-soyadı ve raporun kime ait olduğu (Kendime, Eşime, Çocuğuma, Anneme, Babama, Kardeşime) bilgileri yazılacaktır. Ibraz edilen raporlarda şüphe uyandıran hususlar ortaya çıkması halinde, Grael Müdürlükçe yeniden mevzuata uygun sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi istenebilecektir. Personelin kendisi, eşi ve çocukları ile yukarıda belirtilen şartlara haiz olması durumunda anne, bobası ve kardeşinden başkasına ait ibraz edeceği raporlar ile tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan veya karşılanmayan özel sağık kuruluslarından alacakları Sağlık Kurulu Raporları değerlendirmeve alumavacaktır. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen Sağlık Kurulu Raporlarının geçerlilik süresinin (2) yıl olması nedeniyle; raporların 1 Nisan 2023 tarihinden sonra alınmış olması, rapor üzerinde "Sağlık Kurulu Rapeen" ya da "Engelli Sağlık Raporu" iharesinin yazılması ve en az (3) doktor imzası bulunması gerekmektedir. Bu tarihten önce alınan süreli raporlar, personelin yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşımaması durumunda yakınlarma ait Sağlık ğlık Kurulu Raporian ve istirahat/ilaç için verilen veya epikriz raporlar/belgeleri ayrıntılı sağlık kurulu raporu olarak değerlendirilemeyeceğinden PBS.Ben modülünden veri girişi vapılamayacaktır. T Nüfusa kayıtlı olduğu yere engellilik durumundan dolayı atanmak isteyen personelden, kendisi, eşi ve yetişkin çocuğu için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Sağlık Kurulu raporunda engel oranı %50 ve üzerinde bulunanlar, Çocukları için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen sağlık kurulu raporunda; Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%50-59). Beri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%60-69), Çok fleri Düzeyde Özel Gereksinimi Varde (%70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (%80-89) ve Özel Koşul Özel Gereksinimi Vardır (%90-99) ifadesi bulunanlar, PBS Ben modülünden veri girişi yaptıktan sonra 11/Birim tarafından atanma dilekçesini ve yukarıda belirtilen engel durumlarını içeren raporlarını elektronik imzalı (kareked) olanlar II/Birimlerde yetkili personel tarafınca Sağlık Bakanlığının E-Rapor doğrulama web sayfasından sorgulanıp doğruluğu teyit edildikten sonra EBYS yoluyla, ıslak imzalı olanların ise ilgili sağlık kuruluşunca onaylanmış "ASLI GİBİDİR" suretini fiziki olarak posta yoluyla Personel Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca Sağlık Kurulu Raporu ibraz eden personeiden çocuğu, eşi veya kendisi engelli olup rapor verme gerekçesini (atanmak istediği il, ipka talebi) belirten dilekçesine Sağlık Kurulu Raporunu ve çocuğu halen bir kurumda özel eğitim (engelli) alıyorsa çocuğuna ait öğrenim belgesini de veri girişi yapacaktır. Bu durumdaki personelin sağlık kurulu raporu ve öğrenim belgesi mazereti (Engelli Sağlık Kurulu Rapora ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci belgesi birlikte) birbirine iliştirilecek, personelin çocuğuna ait öğrenim belgesi ayn olarak tekrar öğrenim belgeleri ile birlikte gönderilmeyecek olup öğrenim mazereti kısmından da herhangi mükerrer giriş yapılmayacaktır.

2025 ATAMA GENELGESİ 1.b-) Sağlık Durumu Mazeretleri: Sağlık durumu mazeret talepleri, Yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır. Bu kapsamda kendisi, eşi ve çocuklan ile evin tek çocuğu olması mahkeme karannca vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının, tek kardeş olması ve mahkeme kararınca vasi tayin edilmesi şartıyla. kardeşinin rahatsızlığını beyan eden personelin, tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Hastan veya Universite Hastanelerinden (özel üniversite hastaneleri hariç) Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir, Ibraz edilen Sağlık Kurulu Raporlarının her birinin sağ üst köşesine personelin sicili, adı-soyadı ve raporun kime ait olduğu (Kendime, Eşime, Çocuğuma, Anneme, Babama, Kardeşime) bilgileri yazılacaktır. Ibraz edilen raporlarda şüphe uyandıran hususlar ortaya çıkması halinde, Grael Müdürlükçe yeniden mevzuata uygun sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi istenebilecektir. Personelin kendisi, eşi ve çocukları ile yukarıda belirtilen şartlara haiz olması durumunda anne, bobası ve kardeşinden başkasına ait ibraz edeceği raporlar ile tedavi giderleri devlet tarafından karşılanan veya karşılanmayan özel sağık kuruluslarından alacakları Sağlık Kurulu Raporları değerlendirmeve alumavacaktır. Üzerinde geçerlilik süresi belirtilmeyen Sağlık Kurulu Raporlarının geçerlilik süresinin (2) yıl olması nedeniyle; raporların 1 Nisan 2023 tarihinden sonra alınmış olması, rapor üzerinde "Sağlık Kurulu Rapeen" ya da "Engelli Sağlık Raporu" iharesinin yazılması ve en az (3) doktor imzası bulunması gerekmektedir. Bu tarihten önce alınan süreli raporlar, personelin yönetmeliğin 30 ve 37'nci maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşımaması durumunda yakınlarma ait Sağlık ğlık Kurulu Raporian ve istirahat/ilaç için verilen veya epikriz raporlar/belgeleri ayrıntılı sağlık kurulu raporu olarak değerlendirilemeyeceğinden PBS.Ben modülünden veri girişi vapılamayacaktır. T Nüfusa kayıtlı olduğu yere engellilik durumundan dolayı atanmak isteyen personelden, kendisi, eşi ve yetişkin çocuğu için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen Sağlık Kurulu raporunda engel oranı %50 ve üzerinde bulunanlar, Çocukları için engellilik oranı 20/02/2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen sağlık kurulu raporunda; Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%50-59). Beri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır (%60-69), Çok fleri Düzeyde Özel Gereksinimi Varde (%70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (%80-89) ve Özel Koşul Özel Gereksinimi Vardır (%90-99) ifadesi bulunanlar, PBS Ben modülünden veri girişi yaptıktan sonra 11/Birim tarafından atanma dilekçesini ve yukarıda belirtilen engel durumlarını içeren raporlarını elektronik imzalı (kareked) olanlar II/Birimlerde yetkili personel tarafınca Sağlık Bakanlığının E-Rapor doğrulama web sayfasından sorgulanıp doğruluğu teyit edildikten sonra EBYS yoluyla, ıslak imzalı olanların ise ilgili sağlık kuruluşunca onaylanmış "ASLI GİBİDİR" suretini fiziki olarak posta yoluyla Personel Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca Sağlık Kurulu Raporu ibraz eden personeiden çocuğu, eşi veya kendisi engelli olup rapor verme gerekçesini (atanmak istediği il, ipka talebi) belirten dilekçesine Sağlık Kurulu Raporunu ve çocuğu halen bir kurumda özel eğitim (engelli) alıyorsa çocuğuna ait öğrenim belgesini de veri girişi yapacaktır. Bu durumdaki personelin sağlık kurulu raporu ve öğrenim belgesi mazereti (Engelli Sağlık Kurulu Rapora ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenci belgesi birlikte) birbirine iliştirilecek, personelin çocuğuna ait öğrenim belgesi ayn olarak tekrar öğrenim belgeleri ile birlikte gönderilmeyecek olup öğrenim mazereti kısmından da herhangi mükerrer giriş yapılmayacaktır.