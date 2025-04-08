Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 10:07
MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanması bekleniyor.

https://www.memurlar.net/haber/1132259/meb-hazirliklara-basladi-yaz-tatili-erkene-cekilecek.html


batman123
Aday Memur
08 Nisan 2025 10:13
yalan

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
08 Nisan 2025 10:32

11 hafta var okulların kapanmasına normalde 10 hafta kalması lazımdı, sene başında kurban bayramını 9 gün tatil ederiz nasılsa diye hesaplamışlar, şimdi ramazan bayramında 9 gün tatil olunca kurban bayramı tatili olmayacak gibi görünüyor, 1 hafta fazlalık var

9 gün tatil gelmezse okulların 13 haziranda kapanması lazım, düzenleyebilirler umarım


resmiplaka
Memur
08 Nisan 2025 10:48

Ara tatil yapmasalardi belki olabilirdi

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