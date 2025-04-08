Becayiş Sistemi Hk.

Arkadaşlar merhabalar, bu sistem hakkında kafama takılan bir husus var ve sizlerle paylaşmak istedim. Acaba sistem düşündüğüm gibi mi işleyecek yoksa kafamda mı kuruyorum bunu?

Diyelim ki kadroları aynı a kişisi x ilinde ve y ilini yazsın, b kişisi ise z ilinde ve x ilini yazsın. Dışardan başka bir c personeli ise y ilinde ve z ilini yazmış olsun. Karşılıklı yazılmayan bu kadrolarda acaba çaprazlama bir olay mı meydana gelecek? Yani C kişisi Z iline, B kişisi X iline ve A kişisi Y iline gidebilecek mi? Tercih vermedikleri halde sistem çaprazlama yapıp herkes istediği yere gidebilecek mi? Biliyorum biraz karmaşık oldu ama umarım anlarsınız :)