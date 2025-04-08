Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 11:30
Nas tayini hata

Arkadaşlar tayin yazıp kaydettikten sonra ? Aktif kararnamede göreviniz tanımlı değil.başvurunuz kararname kapsamı dışında değerlendirilecektir. ? diye hata alıyorum bu ne demek oluyor bilen var mı?

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