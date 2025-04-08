Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Nisan 2025 12:05
Sivil Memur Maaşı Temizlik personelinden düşük olması

TSK da sivil memur maaşları (Sağlık Personeli Hemşire, Biyolog vb.) Sağlık bakanlığında çalışan Temizlik personelinden az almaktadır. Bakanlık şimdiye kadar buna bir çözüm bulamamıştır. Geçtik artık Sağlık Bakanlığında çalışan hemşire ücretlerine yakın olsun en azından Eşit işe eşit ücret anlayışı ile Maaşların işçi ücretlerine eşitlenmesi gerekmektedir en azından ....

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