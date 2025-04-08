KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


08 Nisan 2025 12:38
arşiv/güvenlik soruşturması sonuçları hakkında bilgi edinme

Merhaba, geçtiğimiz 3-4 ay içerisindeki yapılan atamalarda arşiv/güvenlik soruşturmaları yapılıp işe başlayan arkadaşlarımız var mı?

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda ataması yapılan arkadaşlarımız bize fikir vermek amacıyla belge tesliminden ne kadar süre sonra soruşturma sonuçlarının tamamlandığını bizimle paylaşırlarsa sevinirim.

Teşekkürler.

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