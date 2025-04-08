Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


08 Nisan 2025 12:45
Eüaş maaş

Arkadaşlar 2024/2 ile atandım az once tebligat geldi. Maaş 36 bin diyor. Ayrıca brüt hali bu?

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