Polsan Temettü açıklandı

540 bin liralık birikime 25.000 TL tememttü verilmiş bu parayı bankaya koysak 25 bin lirayı aylık verir neden bu yıllık oluyor neden bu kadar az oluyor

540 bin liralık birikime 25.000 TL tememttü verilmiş bu parayı bankaya koysak 25 bin lirayı aylık verir neden bu yıllık oluyor neden bu kadar az oluyor