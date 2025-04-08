Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Nisan 2025 13:12
Polsan Temettü açıklandı
540 bin liralık birikime 25.000 TL tememttü verilmiş bu parayı bankaya koysak 25 bin lirayı aylık verir neden bu yıllık oluyor neden bu kadar az oluyor

Elkatu
Aday Memur
08 Nisan 2025 13:24

Babacım 540 bini birikimi kaç yıkda yaptın Allah' aşkına o emeklilik yardımın olmasın


ıamliving
Aday Memur
08 Nisan 2025 14:06
540 bin değildir o.90 bin civarı birikmişin vardir.70 bin civari temettü.toplamda 160bin filandir.

inter44
Aday Memur
08 Nisan 2025 14:17

169 aya 26 bin vermiş. Daha fazla olmalıydı. Ahh polsan ahh. Düzelecekde biz göremeyeceğiz galiba


Berkem1176
Şef
08 Nisan 2025 14:52
169 bin toplam birikmiş 540 emeklilik yardımı ters yazmışım 169 bine 25 bin yıllık olarak az degilmi
Elkatu, 2 saat önce

Babacım 540 bini birikimi kaç yıkda yaptın Allah' aşkına o emeklilik yardımın olmasın

Toplam 4 mesaj

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