Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Nisan 2025 13:18
Ek Ders

Yeni bir ek ders düzenleme sistemi gelmiş ve bu ay geç yatacağı söyleniyor. Hatta maaşı falan bulabilirmis. Tüm faturalar duruyor. Bizi düşünen yok ne yazık ki...


bahçesaray
Şef
08 Nisan 2025 13:35
bize yattı,

tunc1453
Aday Memur
08 Nisan 2025 13:56

Neresi hocam yer

bahçesaray, 2 saat önce
bize yattı,
Toplam 2 mesaj

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