Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


08 Nisan 2025 13:33
4/B Sözleşmeli- 4/B sözleşmeli iki eşin bir araya gelmesi nasıl mümkün olabilir ?

Eşim Adana'da ben Afyonkarahisar'da 4/B sözleşmeli statüsünde çalışıyoruz. Adana Adliyesinde zabıt katibi olarak 1. yılını tamamladı. Ben ise Büro Personeli olarak mesleğe daha yeni başladım. Buluşmak istediğimiz il Adana.

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